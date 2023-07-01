屏東縣府今（1）日在體育館舉辦「就業大舞台薪動等你來暨高中職人才就業媒合x職業探索博覽會」，屏東縣長周春米感謝台積電、104人力銀行與縣府攜手合作，特別規劃高中職就業媒合及職業探索，近300名高中職學生前來諮詢，「期待孩子留在家鄉」。

「來屏東好就業」。周春米今在臉書表示，縣府在體育館舉辦「就業大舞台薪動等你來暨高中職人才就業媒合x職業探索博覽會」，邀請82家以上廠商、超過1,622個工作職缺，不論是求職或轉職全面協助媒合。

周春米也特別點名台積電、104人力銀行和縣府攜手合作，特別規劃高中職「就業媒合」及「職業探索」，近300名高中職學生前來諮詢，期待孩子留在家鄉，讓人生擁有一技之長。

此外，周春米說現場還增設銀髮人才、新住民、二度就業婦女、安心上工退場就業服務，更有大店長創業夥伴加入徵才行列，希望能讓大家找到好工作。周春米強調，屏東結合產業力量，啟動徵才新思維，讓屏東年輕人有更多元的職涯選擇，全力以赴，屏東向前。