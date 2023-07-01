行政院北中南三大生活圈「TPASS通勤月票」，由於適用範圍未涵蓋新竹縣市，台鐵新竹車站1日也在票口貼出公告，寫上大大的「X」提醒旅客「行政院通勤月票，本站暫不適用」，此外，目前持新竹市社福卡（敬老愛心卡）也還無法扣點搭乘台鐵。不過，竹市府7月起擴大敬老卡可使用範圍，鼓勵長輩運動。

TPASS通勤月票今天開始啟用，台鐵也在多個縣市火車站建置專屬通道，然而適用車站從北市往南一路到嘉義縣市，中間卻「獨漏」新竹縣市，先前也引發民代抗議，立委邱顯智也直言「無法接受」，質疑福利政策竟然會有差別待遇。

台鐵新竹車站1日起在售票口、進出閘門等多處貼出公告，提醒旅客無法使用「TPASS通勤月票」，強調目前只開放基北北桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈購買，新竹地區尚在規畫中，目前新竹站不適用，若桃竹竹苗生活圈方案出爐，將盡快公告。

先前台鐵也說明，因為尚未建置相關設備與系統，目前在新竹站還無法持當地縣市政府發行的社福卡（敬老愛心卡）扣點搭乘台鐵，預計會列在第2波的10月上路。

不過，新竹市政府7月起將擴大敬老卡可用範圍，社會處指出，市府核發給長輩的敬老卡與身障者的愛心卡，每月補助600點，可使用搭乘公車客運、國民運動中心及游泳池，以及搭乘敬老愛心計程車。今年7月1日起民眾持敬老卡使用新科國民運動中心及竹光國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，每小時可補助100點。

社會處指出，設籍新竹市年滿65歲以上長者發放敬老卡電子票卡；設籍且居住本市領有市府核發的身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每月補助600點（1點即1元），月底如無使用完畢，不能累積到次月。