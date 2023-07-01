午後對流旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，新北、桃園、南投、花蓮地區及宜蘭、新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今晚。

大雨區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣山區、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣。

氣象局指出，明後天（2、3日）環境仍為偏南風，迎風面東南部地區、恆春半島有不定時短暫陣雨，清晨至上午南部地區也有零星雨勢，上半天各地為多雲到晴，午後留意有局部短暫雷陣雨，北部地區及各地山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象局發布大雨特報。（中央氣象局提供）
氣象局發布大雨特報。（中央氣象局提供）

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