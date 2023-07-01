花蓮秀林鄉銅門一號隧道7年前因大雨坍方，縣府爭取中央全額補助1.6億元復建，今天通車。（王志偉攝）

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚生態廊道「銅門1號」隧道崩塌，已經封閉7年，村民僅能仰賴台電溪床便道進出，縣府獲中央全額補助1.6億元修復，今天完工通車，過去因大量人車湧入，衝擊自然環境，縣府與鄉公所尊重部落會議決議，暫不對外開放，請遊客不要硬闖，否則風險自負，未來計劃朝收費接駁方案管理。

花蓮縣秀林鄉銅門一號隧道今天通車，縣長徐榛蔚（剪綵位中）、副議長徐雪玉（剪綵位左4）等人剪彩。縣長徐榛蔚與當地部落族人牽手一同走進隧道。（王志偉攝）

花蓮秀林鄉銅門慕谷慕魚在2002年開放觀光，因有小天祥美譽，年吸引近30萬人次造訪；2016年10月1日「銅門1號隧道」坍方後，當地斷路封山迄今，秀林鄉公所實施管制，只開放在地民眾及台電人員走溪床便道出入。

期間工程會多次現勘，獲核定1.6億元全額補助，修建明隧道，改善排水、加固邊坡，增設擋土牆及排水工程，在保留原隧道下，在毀損路段增設約50公尺明隧道，強化結構安全性。

今天通車，縣長徐榛蔚與副議長徐雪玉等人剪綵，並與部落民眾牽手一同走入隧道，表達祝賀。

銅門一號隧道通車，雖便利在地交通，也讓部落居民憂心遊客湧入，亂象再起。

銅門部落會議主席葉順清指出，先前開放時人車湧入，衝擊自然生態環境，還曾發生原住民地主被遊客打罵，4月部落會議開會決議，為避免旅遊亂象，將回歸部落自行管理。

他說，未來將朝向收費、接駁及導覽等方向規劃，正撰寫計畫書擬定管理條例等內容，也會選擇較安全的水域整理親水步道，計畫書完成後，9、10月再開部落會議討論，縣府與鄉公所原則上都尊重部落會議決議。

葉順清指出，將請縣府立公告禁入，僅能柔性勸導尊重族人傳統領域，若遊客不聽勸，風險自負。此外，部落推動正名，未來將改名「YAYUNG SUYANG（清水溪）」，恢復最初的名稱，待程序完備後，再對外公布。