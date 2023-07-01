國民黨總統參選人侯友宜、中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、黨主席朱立倫1日出席國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67周年會慶。（姚志平攝）

國民黨總統參選人侯友宜、高雄前市長韓國瑜今首次在選戰中同台，傳郭台銘動作頻頻，獨立參選可能性大，國民黨主席朱立倫認為，這類傳言姑且聽之，最重要是團結在一起，郭台銘在公開、書面以及國民黨總統參選人侯友宜被提名之後，都立刻表達全力支持，我們要用樣的心情，全力團結大家、一起努力。

朱立倫今中午與侯友宜、韓國瑜、中廣董事長趙少康共同出席國民黨黃復興黨部67週年慶活動。朱立倫表示，所有藍軍的朋友都期待大家團結，韓國瑜是國民黨非常忠貞的黨員，一直都強調會支持國民黨提名的侯友宜，他們也都保持密切聯繫，他也謝謝韓國瑜今天來參與黃復興成立67週年，大家們一定會積極團結勝選。

對於國民黨副主席連勝文昨隔空喊話，要成為英雄還是成為罪人，被媒體解讀為，這是預先給郭台銘扣上「罪人」帽子的壓力？朱立倫認為，每一位都是他們最後共同捍衛中華民國、共同為台灣這塊土地打拚，讓國民黨團結勝選的大英雄，大家一起加油努力。

對於被問到民眾黨稱將積極提名立委，不禮讓國民黨？朱立倫表示，台灣民眾希望共同團結努力，讓台灣更好，民進黨這幾年所作所為令民眾非常失望，希望在野、非綠的朋友，大家團結在一起，而不管總統或立委選舉，都是秉持這樣決心，希望大家一起團結努力勝選。

此外，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱朱立倫是球隊老闆，而老闆是否可以調度球員，朱立倫強調，不要再爭論這些名詞，最重要的是球隊要獲得越多球迷支持，能夠打得好才最重要，要一起團結努力。