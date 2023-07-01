【全程字幕】痛批學費補助「7年半不實現」！ 朱立倫喊話學子要算清楚 @ChinaTimes ​

行政院院會6月29日通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，每年減免私立大專學雜費3.5萬元、高中職學費全免，引發在野政黨批評「大撒幣買票」。國民黨主席朱立倫加碼主張公立大學學費至少補助一半，並痛批，過去七年半就讀所有高中、私立大學的年輕學子，先跟蔡英文總統、副總統賴清德算清楚，「為什麼七年半不實現！」

朱立倫痛批，看到民進黨政見非常粗糙，經過了七年半不實現，也就是蔡英文所謂的私立高中或公立高中免學費，私立大學要跟公立大學學費能接近，這樣的政見經過七年半跳票，質疑第一次看到還要到明年2月總統大選之後，民進黨才要來實施政見。

朱直言，過去七年半就讀所有高中、私立大學的好朋友、這些年輕學子，先跟蔡英文跟民進黨賴清德算清楚，為什麼七年半不實現！這不是搞政治、為選舉，「還能是什麼呢？」

朱立倫指出，同意補助私立大學生學費，但台灣沒能力對非義務教育的大學而不排富，但是一定要排富，台灣沒有這樣的能力，對於非義務教育的大學而不排富，同時有30多萬就讀公立的優秀學子為什麼沒有得到任何一塊錢與任何補助？

朱強調，所以至少先從補助公立大學生的學費二分之一開始 ，未來目標若能達到公立大學免學費，私立大學再增加補助，讓台灣優秀學子或年輕學子減輕負擔才是共同目標。