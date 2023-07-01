對於兩岸政局，喜樂島聯盟主席郭倍宏（前）慷慨激昂提到，希望透過公投制憲，以台灣當成國號，讓台灣重返國際社會。（柯宗緯攝）

喜樂島聯盟主席郭倍宏今聲勢浩大舉行啟動選戰記者會。（柯宗緯攝）

前民視董座、喜樂島聯盟主席郭倍宏今（1）日正式宣布投入高雄第6選區立委選戰，而藍營派出資深議員陳美雅對上尋求連任的綠委趙天麟，「三腳督」態勢成局。郭倍宏自曝參選的三大理由，其中拋出公投制憲以台灣當國號，讓國際社會來保護台灣。

郭倍宏今聲勢浩大舉行啟動選戰記者會，前高市議員陳信瑜擔任主持人、名嘴胡忠信也勉勵郭倍宏拿下全國第1高票。高雄主委林于凱也站出來支持。今主題為「起造」，他1989年曾被政府列為「海外黑名單」，記者會也特地營造他當年闖關返台場景，在眾人力拱之下登場。

68歲郭倍宏自訴參選理念，談到激動處時一度哽咽，他揭露，參選有三個原因，其一是有感於青年低薪，看了很不捨，工作打拚，不知何時才能買房，台灣年輕人需要更好的照顧，希望透過自己從政，讓年輕人過得豐足、有願景及有尊嚴的生活。

郭倍宏也怒嗆，政府長期以來政策重北輕南，對南部疏忽，讓不少南部子弟北漂，因此他發願當選後，將改變這種不公平現象，希望中央把南部預算加倍，讓高雄人可以過更好的生活。

對於兩岸政局，郭倍宏慷慨激昂提到，希望透過公投制憲，以台灣當成國號，讓台灣重返國際社會，國際社會才會來保護台灣，這也是避戰且維持兩岸和平的唯一道路。

面對該選區三腳督局勢，郭倍宏指出，趙天麟擔任立委比較久，但自己從政資歷比較深，若跟國民黨參選人比起來的話，自己過去20幾年來的企業家經驗，可望爭取更多中間選民認同，他樂觀且信心在6個多月後的選戰中，能夠脫穎而出。