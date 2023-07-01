定期月票今天上路，台中市府交通局長葉昭甫特別視察使用情況。（台中市府提供）

促進公共運輸方案今天上路，為了解民眾乘車情況，台中市府交通局長葉昭甫上午視察捷運高鐵站、新烏日站定期票使用情況，整體狀況良好，但捷運市府站有少數民眾持定期月票卻沒有走TPASS通道，導致刷卡未過無法進入，葉昭甫強調，月票經TPASS專用道開卡後必須走專用道。

配合「中央促進公共運輸使用方案」，台中市及中彰投苗的公共運輸定期票今天上路，台中市統計約有1萬7000人購買早鳥優惠票，葉昭甫表示，在6月15至30日購買早鳥票的民眾以台中市境內方案為多數、約佔9成，因今天也是暑假開始，許多人外出遊玩，使用情況待觀察，而開學後的通勤情況需求大，將持續了解使用情況並滾動調整方向。

身為上班通勤族的蕭姓民眾早上到新烏日站搭車，要前往北屯逛賣場，她說，以前都是騎機車上下班，知道有定期月票後就先去買早鳥優惠票，未來搭捷運上下班就不怕下雨天。

今天上午，捷運市府站乘車情況也良好，只有少數民眾拿著定期票卻無法刷卡入站，經站務人員協助後都順利解決。葉昭甫說，持定期票者經開卡後就必須走專用通道、一般通道無法進入；但定期票未開卡若走一般通道即可能被誤扣款項，呼籲使用定期票者應走TPASS專用通道進站。

台中市府指出，「台中境內」定期票今天起回歸每人每月299元票價、非市民為599元，另台中市民購買「中彰投苗」定期票每人每月699元、非市民為999元，適用範圍包含捷運、台鐵及市區客運、公共自行車，目前全市29個區公所及捷運綠線18處車站、台鐵23個車站等都能購買。