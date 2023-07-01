6月24日竹北市氣爆案，「帝王至尊」社區受災嚴重，竹北市長鄭朝方責成公所相關單位增闢免費法律扶助和急難救助2項專案服務，在縣府與住戶召開協調會時發送傳單，盼協助災戶走過傷痛，重建家園。

鄭朝方表示，氣爆事發當日，公所團隊第一時間趕赴現場掌握了解災況，他也在現場協助商店緊急水電工程調度，公所旋即進行受災戶造冊及追蹤聯繫關懷，協助縣府社會處進行帝王至尊社區撤離安置住戶，當日即完成50戶158人收容安置相關作業，安置人數近40人，其餘依親。

市公所亦積極補充提供盥洗物品等收容期間所需物資，關懷受災戶所需，清潔隊出動掃街車及清溝車投入災害現場公共區域清理，竹北市場瓦斯外洩與臨近住戶的零散氣爆意外，也在公所團隊協助下順利排除。

鄭朝方表示，公所團隊持續關心受災民眾，特別增闢「免費法律諮詢扶助」及「急難救助」2項專案服務。免費法扶在7月每周四晚上，安排律師在興安社區活動中心（仁義市場2樓）為受災戶提供專屬法律諮詢服務，為免久候一律採預約制，民眾可電洽市公所社會課03-5515919＃422或＃149預約排程。

急難救助部分，縣府、市公所均以急難救助金表達關懷，縣府社會處提供重傷1萬、輕傷5千扶助，市公所則提供最高3萬元扶助，凡帝王至尊社區受災戶，均可檢附醫療單據、診斷證明等相關單據，向市公所社會課申請，未受傷住戶若有生活急難，同樣可提出申請，受災戶若有食品、飲用水、生活用品等民生物資需求，可逕洽市公所社會課窗口聯繫。