國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，韓國瑜上台致詞時隻字不提「侯友宜」，侯友宜沒向韓明確道歉，媒體人黃揚明認為，實質效應可能還不到大和解，只能說是「融冰」的起點。
黨內支持者千呼萬喚之下，侯友宜今天中午終於和韓國瑜在公開活動同框同台。黃揚明直言，韓國瑜不愧是韓國瑜，演說時韓式幽默不斷，說笑話、講同學焦慮故事、提四個熱愛、拋夜襲歌詞，就是沒說出那句：「力挺侯友宜！」即使拋出要「集中選票」，也沒說要集中給誰，自然容易在這樣的場合被擴大解讀。
而侯友宜致詞時既然都提及自己做得不夠多、不夠好的都會不斷省思，才不會讓韓國瑜上次那樣身心俱疲，要記取教訓等等，黃揚明質疑，為什麼不直接當著群眾的面，說出那一句「歹勢、向您鄭重道歉」？
黃揚明認為，這場侯韓同框會，媒體曝光效應強，但實質效應可能還不到大和解，只能說是「融冰」的起點。
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