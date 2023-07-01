樂天桃猿1日宣布簽下第5位洋投由規，由於目前一軍登錄已有4洋投，屆時勢必要做出取捨，上半季有多數時間都在養傷的霍爾是否遭割愛、率先「領機票」？總教練曾豪駒表示，都還在觀察，先看他的身體狀況，交給球團評估。

霍爾在4月22日原訂要先發面對統一獅，但在牛棚練習時就出現身體不適，最終一球未投就又走回休息室，經過檢查後心臟、身體都無大礙，也恢復練習，在6月17日重回一軍戰場，面對中信兄弟先發6局失1分，但下一週表定先發前幾天又出現身體不適，臨時更換先發投手。

曾總表示，霍爾前幾天有去醫院檢查，檢查結果都說沒什麼問題，昨天也有進牛棚，「投完後他說感覺非常好，有修正一些東西，控制力來講都算很好。」霍爾身體時好時壞也讓曾豪駒不解，「我也不知道要說什麼。」

加上新簽下的由規，目前桃猿陣中有霍爾、雷法、道博格及豪勁5位洋投，今天桃猿將註冊明天將先發的道博格，一軍4洋投注冊滿額，若要拉上由規，勢必要從4人中做出取捨。