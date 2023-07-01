員警於重要路口管制疏導，俾利活動順利進行。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

今年邁入第12年的桃園閩南文化節自6月10日至7月2日盛大舉辦，期間推出5大精彩的系列活動，壓軸自製大戲「鬥陣III」將在7月1日、2日（周六、日）辦理，地點在桃園區的新永和市場旁停車場，表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，預期將吸引大量參觀人潮，附近將實施將通管制，並開放部分路段紅黃線停車，桃警呼籲民眾遵從指示。

2023桃園閩南文化節自6月10日最先登場的是「藝閣vs踩街」，由社區、學校、宮廟組成40隊藝閣隊伍進行踩街競技，接續舉行「桃園閩南文化發展論壇」、「總舖師辦桌」、「桃園國際龍獅邀請賽」等活動皆陸續完成。

壓軸登場的「鬥陣III」是傳統特色技藝團隊共同匯演的盛宴，高品質的演出已成為桃園的亮點文化品牌，表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，也邀請在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等共襄盛舉，將帶給參觀民眾體驗閩南文化精彩魅力。

桃園警察分局表示，市政府文化局為維護活動週邊交通順暢及秩序，在不額外增加警力負擔原則下，特地協調桃園分局義交中隊支援10名義交協勤，另外分局規劃適度的交整崗及機巡組針對易壅塞路口及路段的交通秩序整理，以期活動順利進行。

停車規劃及開放紅黃線停車示意圖。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

在停車規劃部分，汽車停車格約有392格，分別在桃源三民停車場、Times民富二街停車場、新永和市場停車場和三民停車場。

停車規劃及開放紅黃線停車示意圖。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

開放紅黃線停車路段：

1.中央街（三民路至民光東路）單側

2.青溪一路（春日路至中央街）單側

3.青溪二路（春日路至中央街）單側

4.青溪三路（春日路至中央街）單側

5.青溪一路36巷（青溪一路至青溪二路）單側

6.中央街（青溪一路至民光東路）開放人行道停放機車（人行道開放停車，惟需保留1.5公尺供行人通行。）

管制時段：7月1日（星期六）17至22時和7月2日（星期日）16時30分至22時。

桃園警察分局呼籲參觀民眾應服從執勤員警及義交人員指揮管制，共同維護良好交通秩序，員警將加強停車場、開放紅黃線、人行道停車週邊秩序整理，以確保進、散場車流動線暢通，讓活動順利進行。