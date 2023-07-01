桃農業局攜手中壢SOGO正宗拉拉山水蜜桃快閃銷售。（呂筱蟬攝）

桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入盛產期，近期山區遊客湧入造成交通壅塞，為避免民眾採買舟車勞頓，市府農業局與SOGO百貨中壢店合作，1、2日在1樓廣場舉辦快閃展售，另桃園市府前廣場也有定點銷售，雖然今年因原物料上漲每盒漲價50元，仍吸引民眾一窩蜂搶購。

復興區農會總幹事高理忠說，復興區今年實際栽種水蜜桃面積約185公頃，產量估計約2700噸，將自6月下旬起至8月陸續銷售，在SOGO的快閃銷售提供果農新鮮採收的水蜜桃，正宗拉拉山水蜜桃表皮上細緻絨毛，形狀底部渾圓、柄部有道溝，而果形較大的水蜜桃較成熟多汁、甜度高，優惠方案有12粒裝訂購11盒贈1盒、10粒裝訂購12盒免運費。

高理忠也說，由復興區農會運銷的拉拉山水蜜桃，因人工等成本調漲，平均每盒漲50元，現盒裝12粒售價550元、10粒650元、8粒750元、6粒950元，而5粒產量較稀少、每盒1350元，今年總銷售目標1萬盒。

農業局則說，拉拉山地勢高、氣候涼爽且土壤多石排水佳，加上常年有霧氣迷漫，得天獨厚的自然條件孕育出最優質的水蜜桃，從6月的早桃開始，拉拉山水蜜桃的產季將持續整個7月，其香甜多汁、甜度高品質優異，深獲消費者的肯定與喜愛。1、2日在中壢SOGO的展售活動下午2點至5點，7月8日在復興區上巴陵停車場有「水蜜桃公主決賽暨水蜜桃之夜」系列活動，歡迎民眾上山見證水蜜桃公主的誕生，7月31日前在桃園市政府府前廣場也有拉拉山水蜜桃的定點銷售。