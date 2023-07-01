【全程字幕】向「深藍中的深藍喊話」！ 趙少康：民進黨再執政是災難 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜在被徵召後，今日在黃復興黨部成立67週年慶活動首度與前高雄市長韓國瑜同框，中廣董事長趙少康致詞時直言，若侯能整合藍軍，民調起碼可以到35％，「希望今天後大家團結合作，藍軍能夠歸隊」，並喊話黃復興是深藍中的深藍、鐵衛中的鐵衛，唯一支持侯友宜不要有二心。

對於侯友宜韓國瑜同框是否能幫助民調？趙少康認為，當然有幫助民調，侯友宜現在最欠缺的就是整合藍軍基本盤，若侯能整合藍軍，民調起碼25％，接著再往30-35％發展，而黃復興非常重要，黃復興等於是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛，每次選舉都發揮非常大的力量，所以黃復興今天邀約侯友宜跟韓國瑜同框，意義非常大。

趙少康提到，藍軍曾怪前總統馬英九刪掉年終慰問金，然後就不投票，但民進黨上台後，「把你全部幹掉，不是只有年終慰問金」，所以藍軍要想清楚，若民進黨繼續執政，你可能在台灣死無葬身之地，兩岸一旦打仗，兒孫都要當兵，現在省大學、高中學費，但那是買命錢，是要讓你去打仗 、去上戰場的替代，所以藍軍基本上一定要歸隊，以後才能徐圖發展。

至於現在是否仍支持藍白合？趙少康認為，到最後一定要合作，不合作就是兩敗俱傷，讓民進黨得利，但要合作自己要先站起來，自然合作就水到渠成，若自己太低就比較難，這道理非常簡單，自己要先自立自強才可以。

趙少康在致詞時喊話，「黃復興是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛」，一定要團結起來支持侯友宜，民進黨如果繼續執政，對國家人民都是災難，一定要讓民進黨下台，侯友宜能不能當選，黃復興是重中之重，千言萬語拜託大家，唯一支持侯友宜，不要有二心，「就是侯友宜」。