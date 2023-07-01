高市環保局稽查人員進廠稽查依法告發。（柯宗緯翻攝）

食品廠內油水分離設施功能不足。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山溪又查獲非法排放，高市府環保局近期陸續查獲業者違規，5月30日迄今，已抓到10家業者，雖然祭出重罰，但業者似乎當耳邊風，罰不怕。環保局昨又查獲1家食品業者偷排含油廢水，將依法裁處，最重可罰300萬罰鍰。

環保局指出，鳳山溪上游屬於水汙染管制區，也是高市之重點管制河川之一，統計5月30日迄今，累計稽查134家次鳳山溪上游沿岸事業，裁處10家次業者非法排放廢水，其中8家次為食品業者，2家次為皮革業，皆依違反水汙法開罰。

環保局6月30日稽查至美山路36巷內1家食品業者，從事肉醬加工製程，清洗廢水經油水截流槽分離排放，因處理功能不足，致含油脂乳白色廢水汙染鳳山溪，除現場立即命停止排放廢水外，並依水汙法第30條規定，從重裁處3萬至300萬元罰鍰。

對於業者罰不怕，環保局強調，將持續針對鳳山溪上游事業擴大稽巡查，呼籲沿岸業者，務必妥善檢視廢水處理設施效能，並維持正常操作，切勿以身試法，非法排放廢水汙染鳳山溪，違法者將從重裁處，絕不寬貸。