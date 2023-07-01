桃園市青年局攜手企業舉辦青年志工服務活動。（青年局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市青年事務局今年與7家不同領域企業合作，辦理多場青年志工服務行動，首場以「守護地球，誰都不是局外人」為口號，結合綠能產業的格斯科技股份有限公司，號召桃園青年志工了解淨零減碳議題，並進行SDGs永續發展倡議掃街活動，傳遞青年學子企業永續經營的理念。

青年局長侯佳齡表示，2050淨零碳排目標已成為世界趨勢，今年青年志工活動首次結合企業共同提倡永續議題，志工們進入企業深入了解實際推廣綠能城市可能面臨的問題，並至中壢火車站周圍與民眾互動進行倡議行動，宣揚淨零減碳，建立全民綠能價值觀。

以綠色科技產品為主的格斯科技公司，產品應用涵蓋工廠無人搬運車、電動機車、電動巴士、48V輕油電混合動力、電動車、船舶以及節能趨勢下的儲能系統等，呼應政府推動節能減碳產業趨勢，這次活動則邀集青年志工參訪公司運作，讓志工們可以用不同的角度看待永續發展的重要性。活動也安排志工們以聯合國SDGs永續發展5項指標，包括終止貧窮、經濟適用的清潔能源、確保永續消費和生產模式、保育與維護海洋資源、保育及維護生態領地等指標，與民眾以簽名連署方式互動，讓更多人了解在生活中實踐永續，其實並不難，每個人都可以從自身做起。

青年局後續將結合林聰明沙鍋魚頭、樂檸鮮事、黑沃餐飲、心輔犬、綠腳印、泰山企業及桃園市青年農民聯誼會辦理一系列青年志工服務活動，相關資訊可上網搜尋「桃青參一咖」FB官方粉絲專頁。