網紅阿傑好奇詢問，怎麼總是會有人收取使用過的票根，引起網友熱烈討論，不少老司機壞笑說，票根好用啊！可以製造不在場證明的假像，還有些人會去買來跟公司報帳。不過，律師提醒，買使用過的票根報公帳，藉此賺取價差恐違法。

網紅阿傑（RJ 廉傑克曼）在臉書發文詢問，常常在電影院門口看到有人會索取票根，不知道有沒有特別的原因，畢竟電影都演完了，這些人拿票根可以幹嘛？

貼文引起網友討論，「以前我的高鐵票根，也很常有人收去報公帳，或製造不在場證明，當時一張賣200元」、「跟父母說。跟朋友去看電影。請他們不要擔心」、「製造不在場證明」、「有些電影會辦憑票根換禮物或抽禮物的活動」、「有些公司可以申請福利的補助」、「有些公家機關或者公司有福利的可以報帳=賺錢」。

臉書粉專《律師談吉他》過去曾分享，民眾購買使用過的高鐵票根報公帳，恐會觸犯刑法的詐欺取財罪與行使業務登載不實文書罪。