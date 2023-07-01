2023華南銀行第四屆「小小體操營」1日在高雄國家運動訓練中心正式揭幕，台灣體操代表隊總教練林育信、體操選手莊佳龍再次獲邀擔任小小體操員的一日教練團。剛結束亞運體操代表隊選拔的阿信教練表示：「非常感謝華南銀行持續在體操項目的投入，去年的『衝奧圓夢計畫』提供小選手長期培訓的獎金贊助，今年新增『推廣組』讓沒有體操經驗的一般生也可以一起參與體驗，而且下禮拜小小體操營就要首次前進我的老家宜蘭。相信在華南銀行的支持下，會有更多優秀的選手在未來為國家爭取榮譽，成為下一個奧運奪牌選手。」

為了培育更多體育幼苗，厚植台灣體操實力，華南銀行第四屆「小小體操營」舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，今日首場在高雄國家運動訓練中心，邀請競技體操重點發展學校國小學員參與，下週7月7日及7月8日將前往宜蘭縣體操館、15及16日在臺北大同高中舉行，今年首度擴大加開「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，分別為宜蘭場7月7日(星期五)及台北場7月16日(星期日)每場次限額50位學員，可於「華南銀行 嘩仔一路發」Facebook粉絲團報名。

華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，每一屆都會前進高雄國家運動訓練中心，讓小小體操員在「國家級」體操場地接受「國家隊」教練團指導，因此深受家長及學員的熱烈迴響，參與學童亦都有難忘的經驗。作為大學長的莊佳龍除了提供技術上的指導，更不吝於分享自己作為體操運動員的經驗，讓小小體操員可以更好地應對未來的挑戰，給他們更多的鼓勵和勇氣。

有機會參與高雄場的小小體操員更是表示很開心可以來到國家訓練中心這個比較好的場地，還有國手來當自己的教練，可以見識的更多。其中還有小小體操員被問到自己的目標時，有趣的回道：「希望自己未來可以到台東大學，因為這樣更有機會成為國小教練，教更多小朋友，把自己的痛苦轉移到他們身上」，但回到國際目標的部分，他希望自己可以有機會帶著啟蒙教練出國比賽，完成教練的夢想。

華南銀行長期投入台灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升台灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動台灣體育的正向循環。