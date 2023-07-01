農委會為推廣國產雜糧，1日在斗南鎮舉辦「產銷履歷豆包創意料理活動」，立委劉建國表示過去台灣相當依賴進口雜糧，在農委會輔導推動下，目前國產雜糧種植面積已逐漸擴增，為讓大家將國產雜糧應用於餐點料理，特別辦理創意料理競賽系列活動，並將得獎料理商品化，讓國產雜糧走入民眾日常生活。

創意料理活動由雲林縣石廟雜糧生產合作社、農委會農糧署、斗南鎮農會、立委劉建國、雲林縣議員張庭綺共同規畫，1日在斗南鎮西伯里台78線東西向快速公路橋下登場，邀社區媽媽以大豆為主食材，手作豆皮三絲卷、鮮豆包牛肉卷等各種豆包，吸引上百名民眾前來嚐鮮。

農委會企畫處處長莊老達表示，此次活動主要目的是希望把國產雜糧推銷給消費大眾，讓大家平日除了喝豆漿、吃豆干外，也能透過創意吃到更多大豆料理，例如豆包可以結合斗南的番茄、竹筍等農產品。這幾年愈來愈多農民配合政府政策轉作大豆、麥子、玉米、高粱等雜糧，不斷提高台灣糧食自給率，這是糧食安全很重要的一環。

劉建國說，為讓民眾認識國產雜糧新鮮健康、優質非基改、在地減碳等各項特色，進而應用於餐點料理，特別辦理創意料理競賽系列活動，大家發揮創意，烹飪出令人耳目一新的餐點。希望國內農民持續加入雜糧轉作行列，減少對進口雜糧的依賴，這對台灣食安、糧食安全都有很大的幫助。

石廟雜糧生產合作社理事主席沈泓志指出，目前雲林縣土庫鎮高鐵沿線契作大豆約10公頃，由於種稻後改種大豆，具有固氮作用可讓土地更肥沃，因此農民反映非常好，加上還有政府的補助契作獎勵金，吸引愈來愈多農民加入，契作地點除了土庫鎮，水林鄉也有農民加入。