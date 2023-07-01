國民黨台北市議員張斯綱（中）PO出與國民黨2024總統參選人侯友宜（左）、前高雄市長韓國瑜（右）的合照。（圖取自張斯綱臉書）

國民黨總統參選人侯友宜今（1）日在黃復興慶祝活動上，與前高雄市長韓國瑜同框，令許多國民黨支持者感到振奮。國民黨台北市議員張斯綱也曬出他與侯、韓兩人的合照，並強調反攻的號角已經響起，要為國為民一起打拚。

韓國瑜今在台上致詞時喊話黃復興的將士們，遙遠的戰鼓已經擂起來了，這次是中華民國最神聖的一場選戰，呼籲大家務必要集中選票。韓國瑜強調，我們熱愛中華民國、熱愛美麗台灣、熱愛中華文化、熱愛自由民主，心煩時就想想《夜襲》最後四句歌詞，並高呼「我們將會打一場轟轟烈烈的勝仗」。

張斯綱今則在臉書PO出與侯友宜、韓國瑜的合照，並強調今天是團結的好日子，這張照片大家期待很久了。張斯綱坦言，前陣子風風雨雨很多，讓大家擔心，如今反攻的號角已經響起，「我們都是一個團隊，為國為民一起打拚」，就像韓國瑜說的，「我們將會打一場轟轟烈烈的勝仗」。

過程中來自對手的抹黑、造謠、分化都不會少，張斯綱強調，一定要堅定信心，廣納各方力量，支持侯友宜，共同打贏這場大選。