【全程字幕】「上次戰役讓韓國瑜身心俱疲」 侯友宜曝心聲：記取教訓反思檢討 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1日)在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，也被視為合作契機。但韓國瑜因「另有行程」晚到、致詞也隻字不提「侯友宜」。而侯友宜致詞時，也說自己會反思在每場戰役的表現，「才能不會再上一次戰役（2020）裡面，讓韓國瑜也身心俱疲」。但媒體人黃揚明指出，侯友宜沒有道歉、沒說「歹勢、向您鄭重道歉」，有些心結需要誠心誠意才能化解，不是見面就能解決，「目前侯友宜的誠意還沒有這麼充足」。

侯友宜致詞時表示，自己反思在每場戰役的表現，要怎麼做才能更好，「才能不會再上一次戰役（2020）裡面，讓韓國瑜也身心俱疲」；會後被記者追問算是變相道歉嗎？侯回答，「我們要思考怎樣做會做得更好，讓這個團隊齊心合力往前走，自己身為這一次的候選人，可以感同身受，人家給我們鞭策鼓勵，都是我們向前走最重要的力量。」

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》先點評侯友宜今日的致詞不夠有記憶點，「還是缺了講話的藝術」，也直接指出，雖然有提到四年前跟韓國瑜的事情，「可是他沒有道歉」。

黃揚明表示，侯友宜已經提到４年前做的不夠多、不夠好，「可是他就把話題跳過去」。他認為，侯應該鄭重的向韓國瑜說一聲「歹勢、向您鄭重道歉」，或是邀請韓國瑜加入競總團隊，這樣應該會更好，讓韓國瑜的支持者更願意支持侯友宜，這樣才會有加分的效果。

黃揚明也指出，侯友宜這樣是搔到癢處就停下來，會有支持者認為「沒有誠意」，都知道四年前讓韓國瑜身心俱疲，為甚麼不講清楚？他強調，有些心結要誠心誠意化解，不是見一兩次面就能解決，「目前侯友宜的誠意還沒有這麼充足」。

黃揚明說，韓國瑜在這種場合與侯友宜見面，多少是呈現黨內團結的氣氛，但侯友宜不能覺得這樣就結束了，表面上的團結已經做到，接下來侯友宜要做更多的事情，讓韓國瑜願意幫他拉票。