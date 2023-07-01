「打龜號」讓許多車迷相當懷念。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部提供場地給賽車團體舉辦汽車直線加速賽，今天首日賽事傳出翻車事故，幸好僅1人輕傷，令人注目的是，翻車的參賽車輛「檳榔號」，竟就是賽車教父廖老大（廖志賢）去年用來與中國大陸網紅對決的「打龜號」，讓不少車友議論紛紛。

「檳榔號下課了！」順風飛行俱樂部飛行跑道今天中午12點多正在進行彈射嘉年華直線加速競賽時，有著金屬綠外觀的「檳榔號」彈射起步後，車輛在跑道末段翻覆，幸好駕駛僅輕傷，被送往員林基督教醫院救治，無生命危險。

直擊的羅姓民眾說，「檳榔號」彈射而出後，加速度相當快，可能是煞車時機太晚，在緩衝跑道不夠長的情況下，車子速度那麼快，有可能因此煞不住而衝出跑道翻覆，幸好人幾乎沒事。

這輛引發全場關注的「檳榔號」就是去年聞名全台的「打龜號」，當時國內的賽車教父廖老大為證明台灣有快車，以打臉中國大陸網紅「杰尼龜」，斥資約500萬，以奧迪TTS跑車打造出「打龜號」，並測出0至400公尺8秒59的最速成績，打破亞洲紀錄。

「打龜號」一戰成名後，車迷原以為廖老大會珍藏這輛具有特殊意義的車輛，不過，「打龜號」在今年初已被轉賣給中部的一名麥姓檳榔大亨，除了換上金屬綠塗裝，也改名為「檳榔號」，在今天到彰化參加直線加速賽，並因翻車事故而再勾起車迷對「打龜號」的美好記憶。