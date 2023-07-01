日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，這架航機是東方空橋跟全日空（ANA）共用航班，今天下午1時前從福岡機場要飛往宮崎機場，機體疑似冒煙並緊急降落。

宮崎市消防局表示，雖然有接獲出動救護車的請求，但現場並沒有需要送醫的旅客或機組員。

東方空橋表示，機師在飛行途中通報駕駛艙附近看到像煙的氣體，隨後在空中宣告緊急事態，並於下午1時30分緊急降落在宮崎機場。

這架航機上搭載旅客加機組員共39人，降落後直接停在滑行道上讓旅客下機。國土交通省宮崎機場辦公室表示，這起意外造成宮崎機場跑道從下午1時30分左右起暫時關閉。

由於宮崎機場跑道一度被關閉，日本航空（JAL）及空之子航空（Solaseed Air）表示，飛往宮崎的航班分別折返或是備降鹿兒島機場。

機上一名女乘客說，自己坐在最後面的座位，可以看到客艙內的前方冒出白煙，之後瀰漫到艙內各處。

這名女乘客說，因為白煙看不清前面，然後聽到客艙廣播說請摀住口鼻並彎身，「雖然心裡不安但很高興最後能平安降落」。

同機的男乘客說，自己座位在客艙正中央附近，飛機升空到可以解開安全帶燈號後，就聞到像汽油般的臭味，且有煙從前方往後擴散，「因為煙所以看不清前方通道，一直到落地後味道還是很臭」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）