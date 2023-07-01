台北市30日下午因為午後雷陣雨，導致市內多個區域時雨量超過100毫米，甚至有淹水的情況發生。對此民進黨台北市議員顏若芳就表示，明明雨水已經淹滿路面，卻有許多抽水站是未啟動的狀況，質疑究竟是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？抑或平日雨水下水道清淤工作不確實，因淤積造成排水不良而淹水？對此台北市長蔣萬安1日表示，其實都有依規定來啟動操作，而且也依相關水位到達標準以後，也就會自動化地啟動。

顏若芳質疑，台北市政府宣稱已於市區建置35處雨量站、152處雨水下水道水位站，且88座抽水站皆已完成自動化。然而30日下午一場大雨卻讓中山北路、錦西街口再度大淹水，水量一度漫上人行道淹入騎樓；花博不僅淹水，停車場內的天花板還不斷漏水；迪化街永樂市場內更從排水孔冒出大量的水，最誇張的是大直北安路水淹半個輪胎高，台北市民苦不堪言。

顏若芳指出，打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站皆未啟動，顏若芳質疑，水利處宣稱自動化監控系統可在暴雨發生初期，及早啟動抽水機組，為何雨水已經淹滿路面，卻仍是未啟動狀態？究竟是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？抑或平日雨水下水道清淤工作不確實，因淤積造成排水不良而淹水？

蔣萬安受訪時回應，目前抽水站啟動的標準就是每小時降雨量超過78.8mm，士林區當日也有兩處地區時雨量破百，第一時間相關的抽水站也依照規定啟動操作，我們雨水下水道的維管也良好，也已經督促水利處，多加留意未來可以持續精進、調整的地方。