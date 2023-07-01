【全程字幕】合體侯友宜！韓國瑜金句連發全場笑翻 提「夜襲」籲黃復興不要動搖 @ChinaTimes ​

前高雄市長韓國瑜今（1）日中午參加黃復興黨部餐會，致詞時又是連噴金句大復活，包括「禿頭不怕帽子壓」、「但願人長久，千里共嬋娟！」「戰鼓已經擂起來了！」「全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗」，最後的4個熱愛以及夜襲歌詞最後4句話「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」！引起現場黃復興黨部的退伍軍人笑聲掌聲不斷，讚聲連連！

對於主席朱立倫的談話，韓國瑜今天在現場回應，「主席先把我戴個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的辛苦囑咐含有弦外之音，我都了解。」

接著說，黃復興的將士們，各位先進，全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗，黃復興就是堅定這個信念，保護這個國家。

韓國瑜也提到他同學說的話，把熱愛中華民國比喻為老婆，「我不知道老婆還愛不愛，但是我真的愛中華民國！」「真的我每天都睡不著覺，真的煩惱」！

韓國瑜也直言黃復興的4個熱愛，「我們熱愛中華民國、我們熱愛美麗台灣、我們熱愛中華文化、我們也熱愛自由民主」，這是黃復興永遠不變的信念。

最後，他也再度提到，如果大家心煩的時候，可以想到夜襲的4句話，「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」！

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