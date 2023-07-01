尿液變深別輕忽！營養功能醫學專家、醫師劉博仁在臉書專頁發文示警，若尿液出現深褐色的「可樂尿」，需小心是橫紋肌溶解，恐造成急性腎衰竭，若有此情況應盡快就醫。事實上，尿液除了深褐色要注意外，泌尿科醫師也曾指出，粉色尿、白濁尿及泡泡尿也是值得警覺的徵兆。另外，尿液過淡甚至清清如水也要當心，若非水喝太多，就要懷疑是否為尿崩症。

尿液顏色可作為觀察身體健康的重要指標，耕莘醫院泌尿科醫師歸家豪曾在《健康2.0》節目上，說明5種尿液顏色各自所反映的健康狀態。他表示，一般正常尿液，從透明無色，到略為金黃、淡黃色都算正常範圍，但若出現茶色尿，就要擔心肝臟受損或橫紋肌溶解症所造成。他提到，有些人跑完馬拉松後會呈現此狀態，甚至出現像是可樂般深的顏色。

除了茶色尿外，歸家豪指出，粉色尿和白濁尿也是要警覺的異常變化，前者明顯為血尿，若泌尿道感染或結石刮破出血，一般都會有疼痛症狀出現，最擔心是無痛性，有可能是腫瘤所造成；後者當有感染、結石、腎臟發炎或膿排不出時，尿液會呈現白濁色，且裡面有不少沉澱物質。

另外，有1情況是泡泡尿，歸家豪指出，並非尿液出現泡泡就代表有問題，像是憋了一個晚上，尿液雜質較多，或是馬桶較髒、排尿入射角度較大等，都可能打出泡泡；但如果是緻密泡沫，且達1分鐘未消除就要注意，蛋白尿可能性很高。

另外，台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師過去曾指出，尿液顏色偏深雖是身體警訊，但過淡甚至清清如水也要注意。他表示，若沒有過度喝水，但尿液顏色偏淡、尿量又多的話，就要懷疑是否有尿崩症，此指腦下垂體因疾病影響，使得後葉分泌的抗利尿荷爾蒙缺乏，導致大量稀釋的尿液排出。