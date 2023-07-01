【全程字幕】弦外之音！朱立倫致詞暗示「勸韓冰參選」？ 韓國瑜講「這笑話」回應了 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1日)在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，黨主席朱立倫也在致詞時給韓國瑜「一點點壓力」，要拜託他一件「2個字」的事情。媒體人黃揚明指出，朱是希望韓國瑜勸進女兒韓冰參選中正萬華區立委，但韓國瑜的回答也給了朱立倫軟釘子。

朱立倫今在致詞先是帶動現場為韓國瑜鼓掌、打氣，隨後就說要給韓「一點點壓力」，跟台北市很多很多、包括黨部主委黃呂錦茹的拜託，「你應該知道我在拜託甚麼事情」、「2個字的」。而韓國瑜也連忙回說「Tomorrow 」，隨後在致詞時也說了笑話，一個人看到小孩子，跟小孩說，「你長得眉清目秀，你功課很好吧，長大會很有出息，可以幫我去買一包香菸嗎？」接著直酸朱，「主席幫我戴了個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的弦外之音」。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，朱立倫很懂得把握機會，先不斷稱讚韓國瑜，隨後就提出不情之請、黃呂錦茹也拜託，「大家都知道是在講韓冰嘛」，要拜託她來參選台北中正萬華立委。

但黃揚明指出，韓國瑜一上台就說「禿子不怕帽子壓」，這是給朱立倫一個軟釘子，希望朱不要這樣捧他、捧到最後拜託這件事，很會讓韓很難做人。