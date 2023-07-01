【全程字幕】弦外之音！朱立倫致詞暗示「勸韓冰參選」？ 韓國瑜講「這笑話」回應了 @ChinaTimes ​

國民黨中正萬華立委人選難產，黨內不少人期盼前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰能披掛上陣，黨主席朱立倫致詞時表示，奉北市黨部主委黃呂錦茹等很多拜託，暗示在場的高雄市前市長韓國瑜幫忙力勸女兒韓冰參選立委，並出席明日的北市黨部總統立委誓師大會。韓國瑜用笑話回稱，還好禿頭不怕被戴帽子壓，但也懂朱立倫的弦外之音。

朱立倫今出席黃復興黨部67週年會慶時表示，特別感謝韓國瑜來參加，韓國瑜本身就是黃復興中的戰將，對中華民國的愛，從沒改變過；但他也要給韓國瑜一點壓力，奉包括國民黨台北市黨部黃呂錦茹等人的拜託，「韓國瑜應該知道是在拜託什麼事」。

韓國瑜隨即在台下對著朱立倫說「tomorrow」，朱立倫笑說「tomorrow」，今天就不講了，並暗示「2個字的，跟韓國瑜有一點關係」。

韓國瑜致詞時表示，剛聽到朱立倫致詞，他想到一個笑話，一個人看到小孩，稱讚那小孩眉清目秀、孝順、功課好，認為小孩長大一定有出息，但隨後就問那小孩，可否去幫忙買包香菸。

韓國瑜表示，「主席先幫我戴帽子」，還好他禿頭不怕帽子壓，但他也懂朱立倫辛苦囑咐的弦外之音，「我都了解」。