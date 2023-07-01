海基會董事長李大維今（1）日前往金門參加金門第一家麥當勞的開幕剪綵儀式，李大維表示，金門人等了39年，終於迎來首家麥當勞的成立，他也引用金色拱門理論，強調金門的和平角色。

李大維參加金門第一家麥當勞開幕剪綵儀式，致詞時他引用《世界是平的》的作者Thomas Friedman所提出的金色拱門的和平理論，也就是任何兩個有開設麥當勞的國家不會爆發戰爭。李大維指出，麥當勞作為「跨國企業」，它的採購、製造及銷售等環節，都將使分店所在地更深度融入全球供應鏈。他期許金門很快能有第二家麥當勞的開設，相信也會促進金門的和平與經濟發展。

隨後，李大維與海基會祕書長邱垂正也在金門縣政府安排下，與六個金門陸配團體餐敘。李大維表示，從中國大陸來的新住民，在金門生活多年，早已是金門人，也是台灣一份子。他向每一個陸配團體的負責人表達敬意，並謝謝她們照顧關懷在金門的每一位中國大陸新住民，也因為她們的善盡職責，讓每個陸配都能在金門生活愉快，形成一個大家庭。最後，李大維也感謝金門縣政府對中國大陸新住民的照顧，讓她們有更好的生活環境。