警方查獲毒品咖啡包75包。（圖／警方提供）

警方查獲彩虹菸51支。（圖／警方提供）

暑假期間「青春專案」開跑，新莊警方在桃園破獲販毒案，逮捕3名犯嫌，並起出暴力熊毒咖啡包及彩虹菸，全案依販賣毒品罪移送偵辦。

警方表示，警方在今（1）日凌晨1時許，循線南下桃園市桃園區天祥五街查緝毒品販賣案，經埋伏守候，發現3名犯嫌駕駛自小客車疑似交易毒品遂立即上前盤查，果然查獲毒品咖啡包75包（總毛重350.8公克）、彩虹菸51支（總毛重85.25公克）、犯案用手機3支等證物，同時逮捕27歲劉男、26歲何男、19歲廖男等3人到案，咖啡包初步檢驗呈卡西酮陽性反應，彩虹菸初步檢驗呈愷他命陽性反應，全案依販賣毒品罪移送桃園地檢署偵辦。

新莊分局長周振安表示，查獲毒品的外包裝均以暴力熊等卡通圖案來吸引年輕人購買，呼籲青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤人誤己，後悔莫及。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！