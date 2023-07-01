2023即將進入下半年，有些人的工作運勢可能會出現變化。《搜狐網》近日分享下半年職場出現危機的3生肖，有可能被小人陷害，所以工作上要多加留意，有些則是遭誆騙，平時要提高警覺，不要輕信別人。

▎生肖馬

生肖馬下半年事業運喜憂參半，喜的部分是會獲主管賞識，接到重要的項目，而憂的部分是遭同事忌妒，完成任務的過程中，同事表面上積極配合，但可能在背地裡搗亂，讓他們陷入困境，稍微一不小心，就可能丟到工作，執行任務要多留意，另外還須提升業務能力，就算對自己的實力有把握，但別掉以輕心。

▎生肖雞

生肖雞在農曆8月、10月時，容易輕信職場小人的讒言，對方表面上稱兄道弟，卻在背地裡說壞話，所以執行任務時，建議要多用點心，時刻檢查項目進度，讓對方找不到弱點，另外工作中可能會出現一些利益勾結，別被眼前的小利益而迷失自我，一旦走了捷徑，就等於讓自己留下把柄，恐不利於未來發展。

▎生肖豬

生肖豬下半年投資要注意，別聽信別人的讒言，如果沒有做好調查，就把財產投入不了解的標的中，很有可能變得一無所有，高利益背後永遠存在高風險，除非已最好承擔所有風險的準備，否則別輕舉妄動，在投資上別想著走捷徑，天底下沒有白吃的午餐，也可以杜絕小人帶來的禍端，避免自己遭牽連。