根據勞動部統計，去年平均每1.14天就有1名勞工死亡；《職業安全衛生法》也立法要求雇主保障工作者的安全及健康，防止職業災害的發生。台南市安全衛生技師公會今天舉行成立大會時，首任理事長許禹錦指出，將致力推行防災工作，並與相關團體合作，發揮一加一大於二的效果，共同開創政府、企業雙贏的局面。

安衛技師公會表示，該會是由專門職業技師高等考試及格、依法登記執業的工業安全技師、職業衛生技師所組成，目前全市共有13家會員，成員有大學教授、政府相關部門退休人員、各大企業安衛主管等具實務經驗與理論學識者組成的專業團體，提供簽證業務、風險鑑別、安全衛生診斷、安全衛生管理、教育訓練、作業環境測定、工程改善、協助員工健康促進等各項相關業務。

安衛技師公會還說，勞動部統計，目前重大職災人數以營造業最高；但面對疫情解封、營建工程開案量暴增，在缺工趕工的情況下，工地安全衛生管理風險相對提高；加上業界轉包情況盛行，真正施工單位都以小企業居多，其工安管理能力及財力也相對較薄弱，需要專業的安衛人員協助把關。

此外，公共工程雖然有公部門督導，但如能委由第三方專業團體幫忙外部稽核，對防災績效將有助益；尤其，台南鐵路地下化、捷運規畫施工、生活廢水接管開挖、立體停車場興建、再生水循環管路埋設等公共工程均在進行中，安衛技師公會也願意提供相關服務，共創雙贏的局面。