蔡英文指自己剩下任期，不會發生這種事。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文總統今在臉書提到下半年起四項新措施，做國民的靠山，一直是民進黨執政的初衷。「在我剩下的任期，執政團隊不會鬆懈」。

蔡英文指出，2023下半年溫暖照顧、疫後國民總減壓新措施，重點帶大家一次看。

他說，經歷3年疫情，還有全球經濟變動，大家的生活都很不容易，今年，政府提出許多疫後減壓政策，從交通、就學到居住，希望讓所有國民都能多一分溫暖照顧、少一分生活壓力。

他指出，下半年起，7月1日許多新政策將陸續上路，包括TPASS行政院通勤月票啟用、疫後就學貸款補助、遏制炒房：平均地權條例修法全面上路及擴大租金補貼。

她說，這幾年，政府推動產業升級，改善了台灣的經濟體質，讓我們的經濟在全球變動中能夠站的更穩，政府才能將經濟的果實，回饋給國人朋友。

蔡英文指出，在嚴守財政紀律下，我們推出了更多貼心的照顧。目的就在扶弱減壓，讓大家更沒有後顧之憂。

她說，做國民的靠山，一直是民進黨執政的初衷。她希望，台灣不只是世界關鍵的經濟力量，生活在台灣的每一位國人朋友，也都能感到更幸福、更熱愛這塊土地。

蔡英文強調，在她剩下的任期，執政團隊不會鬆懈。執政團隊會更努力做事，為人民創造更多幸福，讓大家感受到溫暖，讓國家繼續往前走。