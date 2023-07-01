南投縣文化局圖書館配合學子放暑假，規畫自7月1日起至8月31日止，串連縣內13間公共圖書館，共同舉辦2023「FUN一夏」－南投閱讀嘉年華串聯活動，邀請民眾利用暑假親子共讀，優游在南投縣公共圖書館家族14間圖書館豐富多元的館藏中，讓暑假充滿知性與歡樂。
南投縣文化局今（1日）上午在文化局圖書館7樓電影放映廳辦開幕式，由文化局長林榮森主持，並邀請與會圖書館館長及嘉賓共同宣布活動正式啟動。林榮森表示，該局多年來戮力推動閱讀扎根工作，整合南投縣公共圖書館家族14間圖書館，讓各館特色館藏彼此支援互通有無，逐步形成完備的圖書館服務網絡，成為大家與書本、知識、資訊的橋樑。
今年暑假，該局以館際合作方式結合，包括文化局圖書館及13鄉鎮市立圖書館，辦理2023「FUN一夏」－南投閱讀嘉年華串聯活動，內容相當豐富，活動精彩多元，包括：「南投閱讀嘉年華閱讀抽抽樂」、「FUN一夏歡樂影展」、「openbook好書獎主題書展」、「分齡分眾閱讀講座推廣」，以及英文、閩南語、客語、原民語等多種語言講故事活動、多樣親子閱讀研習活動等，歡迎民眾利用暑假至縣內各公共圖書館體驗充實又知性的假期。
文化局指出，暑假期間於縣內14所公共圖書館完成指定條件，即可在各館服務台領取抽獎券乙張參加抽獎，活動結束（8月31日）後，由各館各自抽出30位讀者，可獲得精美小禮物（小熊密封大湯杯），歡迎全縣民眾共同來參與，在炎炎夏日，享閱讀、抽好禮，激發滿滿豐沛閱讀活力UP。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。