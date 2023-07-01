南投縣文化局圖書館串連縣內13間公共圖書館，共同舉辦2023「FUN一夏」－南投閱讀嘉年華1日展開，會場外精心安排「悠遊圖書館．闖關兌好禮」活動攤位，吸引民眾踴躍前往闖關。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣文化局圖書館配合學子放暑假，規畫自7月1日起至8月31日止，串連縣內13間公共圖書館，共同舉辦2023「FUN一夏」－南投閱讀嘉年華串聯活動，邀請民眾利用暑假親子共讀，優游在南投縣公共圖書館家族14間圖書館豐富多元的館藏中，讓暑假充滿知性與歡樂。

南投縣文化局今（1日）上午在文化局圖書館7樓電影放映廳辦開幕式，由文化局長林榮森主持，並邀請與會圖書館館長及嘉賓共同宣布活動正式啟動。林榮森表示，該局多年來戮力推動閱讀扎根工作，整合南投縣公共圖書館家族14間圖書館，讓各館特色館藏彼此支援互通有無，逐步形成完備的圖書館服務網絡，成為大家與書本、知識、資訊的橋樑。

今年暑假，該局以館際合作方式結合，包括文化局圖書館及13鄉鎮市立圖書館，辦理2023「FUN一夏」－南投閱讀嘉年華串聯活動，內容相當豐富，活動精彩多元，包括：「南投閱讀嘉年華閱讀抽抽樂」、「FUN一夏歡樂影展」、「openbook好書獎主題書展」、「分齡分眾閱讀講座推廣」，以及英文、閩南語、客語、原民語等多種語言講故事活動、多樣親子閱讀研習活動等，歡迎民眾利用暑假至縣內各公共圖書館體驗充實又知性的假期。

文化局指出，暑假期間於縣內14所公共圖書館完成指定條件，即可在各館服務台領取抽獎券乙張參加抽獎，活動結束（8月31日）後，由各館各自抽出30位讀者，可獲得精美小禮物（小熊密封大湯杯），歡迎全縣民眾共同來參與，在炎炎夏日，享閱讀、抽好禮，激發滿滿豐沛閱讀活力UP。