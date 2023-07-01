康控-KY自2015年到2016年開始耕耘汽車，成果已開始顯現，目前康控-KY車用產品以新能源車的電控及電機系統相關產品為主，包括：雨刷噴頭模組/ECU連接器/Power Unit(電機UVW輸出/矽膠車燈/功能性零件/感測器(含氧、轉向、胎壓、溫度及壓力等)/環形機電零件(方向盤等)，客戶多為歐美車廠，至於電池領域亦已開始搭配硅膠技術進行研發。

過去康控-KY曾因自動化製造優勢，在聲學元件領域大放異彩，雖然公司淡出聲學元件，但公司將製程技術優勢轉向至汽車產線，設計出將多個製程整合成一個製程的「柔性線」，不僅藉由自動化製程減少多站多人工，亦可快速更換模具生產同類型但不同料號產品，新產線獲得車用零組件及車廠高度肯定，電動車煞車Booster加壓零件新產品已導入「柔性線」開始量產，公司亦依車用客戶需求規劃增加第2條產線，未來可望逐步將車用少量客製化產品導入柔性線製程，提高生產效益。

隨著德國Tier 1客戶電機新品於本季開始小批生產，第3季逐步放量，呂朝勝表示，如果客戶訂單符合預期，第3季有望單月獲利，第4季單季有望轉虧為盈。