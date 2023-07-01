「駕駛不讓行人最高罰6千元」自今（1）日開始執行，就算是行人闖紅燈，駕駛也必需停讓，因此被許多網友砲轟是「帝王條款」。一名駕駛抱怨，日前開車時看到有一名婦人在路口發呆很久，因此他決定直接通過，結果竟然收到3600元「不暫停讓行人先通過」的罰單，這名駕駛無奈地說，幸好事發日期在6月30日之前，否則還要多繳2400元罰款。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，日前他開車行經台中某路口時，遇到有一名婦人站在路邊發呆許久，因此他直接通過，未料事後收到3600元的罰單，原因是「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通過」，而原PO提出的申訴最後也遭到撤回，讓他覺得非常委屈。

因為不曉得婦人究竟有沒有要過馬路，原PO無奈道：「能不能修法A罰款>B罰款？」意思就是說，行人行進間，不禮讓明確違規嚴罰A元；但不確定要不要過馬路，靜止於馬路上的話，改罰相對金額少一點的B元。最後，原PO感慨，「現在漲到6000元了」，直說幸好事件發生在6月30日以前，否則要多繳2400元罰款。

貼文曝光後，讓大批駕駛也覺得火大，留言砲轟，「以前說是行人地獄，現在是開車地獄」、「以後開車要先下車，請路人填問卷。」、「我一直覺得要罰可以，麻煩行人舉手，舉手還不讓被罰剛好而已，霸王條款根本很多爭議」、「行人站在路口只要不動，過去的車輛都開單，真好賺」、「要開車的都去學通靈嗎」、「要不直接紅綠燈廢除，大家一起自由心證比較快」。

不過也有人指出，重點是在駕駛有沒有「停讓」的動作，「跟你一樣的情形，我停讓後等2秒，他無動作我再往前開，前方剛好有取締違規，我沒被攔下，我後面那台跟車沒停讓全被攔下來」。

事實上，《道路交通管理處罰條例》修法於7月1日正式上路，臉書粉專《TCPB局長室》日前發文指出，汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高罰鍰提高到新台幣6000元並違規記點3點，應受道安講習3小時。

該粉專表示，關鍵就是行人穿越馬路時，汽車前緣或是機車前輪不能進入行穿線，且與行人行進方向距離不能少於「3公尺」。