一名兒科醫師在臉書發文稱「我打了我的小孩」，內容描述孩子在生活教育和自理能力出現問題，因此採取打耳光等嚴厲管教方式，卻遭孩子媽媽通報家暴，讓他自覺灰心又遺憾。專家提醒，當孩子遭受不當管教行為，大腦會啟動自我保護機制而呆僵在現場，不僅沒有達到教養效果，長期壓力還會導致大腦發炎，成年後罹患憂鬱症風險上升。

衛福部嘉南療養院兒童青少年精神科主任李俊宏表示「處罰帶來的行為改變，基本上就是怕」，大腦在面對外在壓力時，會啟動自我保護機轉，有點像是保險絲，斷開感官和思考之間的連結，這個現象也會發生在「＃MeToo」受害者，受到性騷擾當下沒辦法思考並做出反應，這些都是創傷性情境。

「孩子的身高只有大人的一半，試想一個兩倍以上身高的人，採用暴力的方式教導你做某些事情，你有辦法啟動理性思考嗎？」李俊宏說，當父母體罰到某個程度，孩子通常是呆僵在現場，不是心甘情願接受，而是當下不知道怎麼做，只好站在那邊，反而無法達到家長希望的教養效果。

另一方面，創傷會啟動壓力系統，使大腦產生毒性反應，長期恐產生大腦功能退化。李俊宏指出，壓力性荷爾蒙會導致大腦發炎，記憶力、注意力、邏輯思考能力都會受到影響，長期罹患精神疾病比率增加，例如成年後的憂鬱症，另外也和心血管疾病、肥胖、糖尿病、藥物或酒精濫用問題有關。

李俊宏說，大部分的生活常規養成是在幼兒園到小學低年級時期，建議家長以獎勵多於處罰，例如最簡單的稱讚，或是提供獎勵點數、獎品、零用錢等，和孩子約法三章，重點是前後一致，不能突然白臉變黑臉，否則孩子會覺得「為何以前可以、現在不行？」

李俊宏也鼓勵家長，現在父母都很忙碌，教養需要耐心和時間，知道何時要停下來緩緩，讓自己維持相對平和狀態，再和孩子討論，不要被情緒淹沒，並了解孩子是獨立個體，父母親的責任是協助孩子去探索，賦予他足夠學習的能力與資源，從旁跟他一起把答案找出來，這樣對親子雙方壓力比較不會這麼大。

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