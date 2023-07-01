桃園市八德區因主幹道介壽路違停亂象嚴重，2020年設置新拖吊場加強取締，不過市民仍抱怨交通壅塞狀況未解。交通局坦言，交通仍打結的原因主要是因為捷運正在動工，道路上有許多工區、左右車道被限縮等，勢必會經過一定的黑暗期。

桃園市近年正在施作不少重大工程，捷運綠線就是其中之一，目前捷運計畫總進度為47.14％，八德區主幹道介壽路上沿線商家林立，民眾為求方便會臨停辦事、買東西，造成並排停車的亂象，影響後方交通造成堵塞。

交通局為此於2022年10月啟用位於國2橋下的八德拖吊保管場，盼加強取締能遏止違停狀況，還給民眾順暢的行車環境，不過民眾對此無感，認為加強拖吊仍沒有見效，紛紛抱怨直呼「怎麼還是這麼塞？」。

八德拖吊場啟用至今，每月平均可拖吊汽車831台、機車137台，交通局坦言，交通壅塞的主因是綠線捷運仍在動工，道路因施工區受到排擠，就算民眾走小路但最後多數仍會接回主幹道介壽路，才會覺得交通亂象未解。由於八德區交通壅塞，民眾也更踴躍爭取設置路邊停車格，今年新增的路邊停車格包括汽車209席、機車150席，為全桃園市第2高。

交通局另提及，除了加強拖吊取締外，市府也向盡辦法廣設停車格，滿足當地龐大的停車需求，大湳森林公園停車場明年將動工，初步規畫汽車268席、機車137席，預計2026年底可完工，屆時可以讓到訪大湳森林公園的民眾、周邊住戶等人方便停車。