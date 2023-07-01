辣個男人來了！韓國瑜現身力挺侯友宜互動曝光 全場暴動喊「這三字」 @ChinaTimes

總統大選三腳督競爭激烈，而代表國民黨參戰的侯友宜近期卻陷入老三困境，藍營企盼加強內部整合，特別是能獲得人氣極高的前高雄市長韓國瑜本人及韓粉大力相挺，因此侯友宜與韓國瑜何時公開合體備受關注；而《中時新聞網》也特別提供現場直播，看看「辣個男人」與侯友宜合體，會激起多大火花，而也有許多網友紛紛留言表示「藍軍大團結！」、「韓市長早就說過支持黨推出的候選人了」，引發討論。

上午11點30分，中廣董事長趙少康到達現場，趙少康表示，兩方一定要合作，不合作就兩敗俱傷，要合自己要站起來，侯友宜能衝到第二、或第一，合作才能水到渠成，要自立自強才可以。上午11點55分左右，新北市長侯友宜已經由車道先上4樓餐廳，並未在一樓接受媒體訪問。

侯友宜致詞時提到，上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，想要力竭贏回來，但我們沒有做到，我們一定要記取教訓，不斷反思檢討。侯還強調，「這段時間讓大家焦慮了、讓大家煩惱了、讓大家不安了，會罵我才會愛我，會給我意見的人，才知道我們的焦慮，自己跟各位保證，從我被徵招開始到1月13日那天，永遠不放棄。」

而韓國瑜致詞時又是連噴金句大復活，包括「禿頭不怕帽子壓」、「但願人長久，千里共嬋娟！」「戰鼓已經擂起來了！」「全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗」，最後的4個熱愛以及夜襲歌詞最後4句話「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」！引起現場黃復興黨部的退伍軍人笑聲掌聲不斷，讚聲連連！

對於主席朱立倫的談話，韓國瑜今天在現場回應，「主席先把我戴個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的辛苦囑咐含有弦外之音，我都了解。」接著說，黃復興的將士們，各位先進，全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗，黃復興就是堅定這個信念，保護這個國家。

而現場也已經有許多韓的支持者提前到達，還有人在場直播，稱好久沒看到韓了，網友也紛紛感動留言，「支持韓總」、「韓今天來，韓粉就歸隊了」、「太值得讓大家這麼愛護他」、「​支持韓總支持的人」、「韓國瑜，加油！」、「想念韓市長的人及他的每一句『金句』」、「最好就是尊重韓的決定，才是真愛他」、「韓粉沒離開，我們還在」、「藍軍大團結！」、「韓市長早就說過支持黨推出的候選人了」、「這就是韓國瑜的人氣！」。