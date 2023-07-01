進入暑假時期，各式青少年相關犯罪也隨之增加。基隆市警察局於6月30日晚間9時至7月1日凌晨1時由警察局長張樹德親自率隊執行「青春專案」擴大臨檢勤務，針對詐欺、毒品、黑幫以及性剝削等面向強力執法。當日就查緝詐欺犯及組織犯罪等犯嫌共15人。張樹德表示，暑假為青少年易誤觸法網或遭受危害時期，因此執行擴大臨檢，並將持續針對妨害青少年身心健康場所加強查察，淨化青少年成長環境。

市警局表示，本次專案勤務除運用各分局警力外，另動員警察局刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等警力支援，共出勤150名警力，鎖定轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所加強臨檢。

本次臨檢員警特別攜帶警政署新配發之拋棄式電擊器，可達到恫嚇、制伏滋事分子並保障同仁安全的效果。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆警局長暑期親自帶隊擴大臨檢，攜帶警政署配發拋棄式電擊器。

而員警除配備警械外，並攜帶警政署新配發之拋棄式電擊器，如遇有聚眾鬧事或近身危險時，警察同仁得以電擊器恫嚇、制伏滋事分子，以保障同仁安全。本次臨檢在臨檢場所周邊各出入口盤查點，派駐員警全程執行出入人員之盤查管制，避免區塊內對檢，以展現執法力道與強度。

本次臨檢為因應暑期青少年易滋事或受犯罪威脅，故針對KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所加強臨檢。圖為警察局長張樹德帶隊於KTV臨檢之情形。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆警局長暑期親自帶隊擴大臨檢，一舉查獲詐欺犯等共15人。

張樹德表示，暑假期間為避免少年留連特定場所，於「青春專案」首日辦理擴大臨檢，並告誡業者不得容留青少年超過深夜零時時段以避免觸法，若發現滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處理。本次因應青春專案擴大臨檢首日，共查緝詐欺案件3件10人、違反《兒童及少年性剝削防制條例》1件3人、違反《組織犯罪防制條例》1件2人。

市警局說，今年度青春專案查緝類以「防制少年遭幫派吸收案類」、「防制少年涉毒案類」、「防制少年涉詐欺案類」、「防制兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「防制妨害性隱私及不實性影像案類」為五大工作項目，警察局於暑期將持續積極查察案件，除依法移送偵辦外，如涉違反行政法令規定，將運用「第三方警政」，函請市政府目的事業管理機關依法予以裁罰。

市警局強調，警方將持續針對妨害青少年身心健康場所加強查察，以淨化青少年成長環境，並呼籲家長們叮嚀孩子，妥善規畫假期活動。民眾如有發現不法情事，請撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資，共同維護本市治安，讓少年在基隆市健康平安成長。

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