潭子區公所1日舉辦竹筍節慶祝活動。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中潭子地區竹筍年收穫量約2477公噸，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜且大受歡迎。潭子區公所1日舉辦竹筍節慶祝活動，吸引許多家長帶著小朋友同樂，體驗粉彩畫與手作竹風車、竹扇；另現場也安排「挖筍趣」，讓民眾化身一日農夫，了解竹筍生長環境和採收等農特產知識，寓教於樂。

農業局表示，今年活動鼓勵市民利用假日走出戶外，接觸大自然美景與體驗在地農業，活動邀請在地青農、農會家政班員與在地社區發展協會展售潭子農特產品與傳統料理，舞台區邀請在地社區表演及潭寶筍妞走show，現場更舉辦摸彩，鼓勵民眾以行動支持農產品，力挺努力耕耘的農民。

農業局說明，潭子地區竹筍年收穫量約2477公噸，種植竹筍需要土壤排水性好，氣候雨量豐富的地區，潭子區的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜，口感細緻，廣受歡迎。

潭子區公所1日舉辦竹筍節慶祝活動，吸引許多家長帶著小朋友同樂。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

潭子區長劉汶軒表示，潭子除竹筍外，在地農友也種植稻米、馬鈴薯等多種作物，期望透過行銷活動宣傳，讓大家認識更多潭子在地的農特產品，一同度過充實有趣的2023潭子竹筍節。

今日活動現場包括市議員蕭隆澤、徐瑄灃，台中市法制局長李善植、潭子區農會總幹事林淑茵、潭子區長劉汶軒以及潭子區各里長、各社區理事長及各農業產銷班皆到場共襄盛舉。