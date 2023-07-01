【LIVE直播】第34屆金曲獎星光大道媒體訪問區｜The 34th Golden Melody Awards｜2023.07.01 @ChinaTimes

2023年「第34屆金曲獎」將於今(1日)於台北小巨蛋舉行，本屆金曲獎為疫情解封的第一場三金典禮，特別邀請了許多海內、外音樂人參與，重要的華語歌王、歌后獎項由MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴 The Crane、趙雷、徐佳瑩、洪佩瑜、郁可唯、A-Lin、戴佩妮、劉柏辛Lexie拿到獎項入場券，老將新秀最後誰能勝出，備受期待，最新得獎名單也會在《中時新聞網》第一手分享。

徐佳瑩稍早拿下最佳作曲人獎，哽咽表示這是她最想拿的獎，謝謝唱這首歌的洪佩瑜，當她20多歲開始寫歌的時候，就被鼓勵要不斷地寫，直到今天終於被肯定。而彭佳慧獲得最佳客語歌手獎，過去她唱華語歌曲，被朋友問為何轉唱客語？她說以為語言不是問題，後來才發現唱客語比唱華語更難，想讓大家看到不一樣的彭佳慧。

韋禮安（左起）是本屆金曲獎主持人、吳明珠、黃偉晉是紅毯主持人。

徐佳瑩稍早徐佳瑩稍早拿下最佳作曲人獎。（圖／陳俊吉攝）

彭佳慧獲得最佳客語歌手獎。（圖／陳俊吉攝）

此外，過去以《超級偶像》出道的洪佩瑜，去年演唱戲劇《我可能不會愛你》的插曲《踮起腳尖愛》走紅，這回帶來新專輯《明室》入圍了最佳華語女歌手獎、年度專輯獎等8項獎項，是今年金曲獎入圍大贏家，稍早她如願拿到最佳新人獎，表示大家以為她不是新人，但她其實是一個超級大「麻瓜」，對於唱歌和歌曲自己還有很多要學的，謝謝評審給她的肯定。

洪佩瑜獲得最佳新人獎。（圖／陳俊吉攝）

今年金曲獎如近年幾屆一樣，主持人不再找過去以綜藝擅長的主持人，而是請歌手跨界嘗試主持頒獎典禮，如蕭敬騰、魏如萱、羅時豐等，今年則是找韋禮安，紅毯主持人則是陳明珠、黃偉晉，對於首度要挑戰主持大型典禮，韋禮安表示：「金曲獎對我來說意義滿重大的，我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情，我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神，同時做好時間掌控，而再度蟬聯紅毯主持人的陳明珠表示：「我覺得是很大的肯定，其實我心裡面一直讓自己隨時預備好，很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」，而首次接下主持棒的黃偉晉則說：「感覺很像昨天才發生的事情，在嚇到、震驚之後，開始越來越來期待，因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑，所以能接到真的是非常的興奮。」

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。

金曲34得獎名單如下：

◎演唱類 - 出版獎

●年度專輯獎 ：

●年度歌曲獎：

●最佳華語專輯獎：

●最佳台語專輯獎：

●最佳客語專輯獎：簷風謠／山狗大樂團

●最佳原住民語專輯獎：

●最佳MV獎：

◎演唱類 - 個人獎

●最佳作曲人獎：徐佳瑩／不在一起就不會分開《明室》﹙演唱者：洪佩瑜﹚

●最佳作詞人獎：周耀輝／人啊人《人啊人》﹙演唱者：陳奕迅﹚

●最佳編曲人獎：蔡坤奇／李小龍《9522》﹙演唱者：安溥﹚

●最佳專輯製作人獎：

●最佳單曲製作人獎：

●最佳華語男歌手獎 ：

●最佳華語女歌手獎：

●最佳台語男歌手獎：

●最佳台語女歌手獎：

●最佳客語歌手獎：彭佳慧／我在客廳做的夢

●最佳原住民語歌手獎：

●最佳樂團獎：

●最佳演唱組合獎：

●最佳新人獎：洪佩瑜／明室

◎演奏類 - 出版獎

●演奏類最佳專輯獎：繫／好有感覺音樂事業有限公司

◎演奏類 - 個人獎

●演奏類最佳專輯製作人獎：鍾興民、Yannick Barman／阿爾卑斯的日落

●演奏類最佳作曲人獎：鍾興民、黃瑞豐／市場裡的苦瓜嫂《黃瑞豐「潮」》

◎技術類 - 個人獎

●最佳裝幀設計獎：

◎技術類 - 出版獎

●最佳演唱錄音專輯獎：

歐陽菲菲、林秋離是本屆特別貢獻獎的得主。（圖／中時資料照片）

●最佳演奏錄音專輯獎：

◎特別貢獻獎：林秋離、歐陽菲菲