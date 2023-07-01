嘉義市政府今天舉辦「慶祝嘉義市恢復升格省轄市41周年活動」，拚連任的民進黨立委王美惠、國民黨立委參選人張秀華市議員都到場，都認為嘉義市重大建設必須加快腳步推動，王美惠還呼籲中央與地方要共同促成城市發展升級。

嘉義市立委王美惠促嘉義市不要錯失中央關愛的眼神。（廖素慧攝）

王美惠說，嘉義市很不容易升格41年發展為現在的規模，希望中央多協助地方的建設經費，而嘉義市也要加快腳步，嘉義市總圖、阿里山林業村等計畫不要只說「有設計」，要「看出中央對嘉義市關愛的眼神」，加緊推動才行，嘉義市不能等了。

嘉義市議員張秀華由國民黨提名參選明年立委。（廖素慧攝）

張秀華說，嘉義市自有財源不多，台鐵到高鐵的輕軌捷運、總圖、北棟、「公36」菸葉廠都是地方需要的重大建設，目前文化藝術觀光經濟等軟性建設做得滿扎實的，但交通路網相關重大建設必須趕快推動，才能吸引周邊的嘉義縣產業園區人口進來嘉義市。

嘉義市政府文化局長盧怡君說，嘉義市圖書館總館從5年前當面向前行政院長賴清德爭取興建以後，文化局近幾年持續辦理「圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫」，2022年7月間向文化部、教育部送計畫爭取補助，都未獲同意。