清邁美平洲際酒店位處清邁歷史街區的核心位置，前身為1988年開業的皇家美萍酒店，開業以來均為當地標竿酒店，也是一代歌后鄧麗君生前最後居住地。皇家美萍酒店於2019年6月29日暫停營業，展開為期數年的大幅改裝，並委由IHG經營管理。

清邁美平洲際酒店為業主泰國房地產集團AWC與IHG策略合作後開設的首家酒店，酒店全面改裝翻新後客房數降至240間，設有屋頂酒吧、大廳酒廊、全日及中菜餐廳等5間餐廳與酒吧，並設有大宴會廳、中央草坪等一系列宴會活動場地。

清邁美平洲際酒店將於夏季迎接首批旅客，為帶給客人道地又精彩的體驗，酒店尋求熟知清邁地區及豐富歷史的「文化帶路人」，理想人選須對清邁文化藝術有深入瞭解，並能輕鬆將酒店與素有「泰北玫瑰」之稱的清邁各種文化藝術活動連結。

IHG指出，文化帶路人將負責融合國際酒店品牌與本地生活風格間的界線，透過多樣化的旅程體驗，讓旅客沉浸到清邁的文化精髓中。具體工作包括在酒店內組織展覽和藝術作品展示，彰顯清邁的迷人風采，以及邀請當地才華橫溢的音樂人舉辦引人入勝的音樂活動等。

IHG表示，文化帶路人職位將提供極大的發揮創意空間，並將負責與本地社區配合，設計獨樹一幟的目的地體驗，如在清邁藝術家工作室舉行的私人藝術與工藝教學活動，或者專家陪同下探索清邁寺廟短途遊覽行程等。

IHG指出，集團領導者應具備對旅行的渴望、對文化的熱忱及對多元化的讚賞，形象優雅大方，姿態鎮定自若，不但關注細節，更有在競爭中勝出的深層渴望。邀請所有熱衷為旅行者創造愉悅沉浸式文化體驗的創意人才，申請清邁美平洲際酒店的文化帶路人職位。