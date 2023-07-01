新北市政府稅捐稽徵處今（1）日公布欠稅大戶名單，其中包含經濟犯秦庠鈺在內共5案，欠稅金額總計3億8805萬餘元，其中個人欠稅合計4821萬餘元，營利事業欠稅合計3億3983萬餘元，欠稅項目地價稅居多，另還有娛樂稅、房屋稅、土地增值稅等項目。

新北稅捐處表示，依稅捐稽徵法第34條規定，就截至今年5月26日止，公告已確定重大欠稅案件欠稅人資料，公告期間自今起至今年12月31日止，公告期間6個月。

根據新北稅捐處公告名單，欠稅大戶包含新亞電器股份有限公司，共欠地價稅2億6919萬餘元、新店育樂事業開發股份有限公司，積欠娛樂稅、地價稅共7千萬餘元、何石城欠繳土地增值稅2548萬餘元、遺產管理人律師李基益，積欠地價稅1207萬餘元以及知名經濟犯秦庠鈺積欠房屋稅、地價稅共計1065萬餘元。

稅捐處說明，本次公告範圍為納稅義務人個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元，符合稅捐稽徵法第34條第3項規定，但經稅捐稽徵機關或法務部行政執行署所屬分署核准分級繳納案件則不包含在內，但若日後辦理分期繳納者，有任一期未如期繳納，且未繳清之餘額稅款達公告標準，將另行公告。

稅捐處強調，每年皆針對防止新欠清理舊欠訂定具體清理計畫，並積極與行政執行分署辦理合作追查，呼籲納稅義務人勿心存僥倖，如有欠稅應儘速繳納，以免經該處依法移送強制執行，除須加徵滯納金外，尚須繳納執行費用，如遭公告欠稅資料，更將影響企業及個人形象。