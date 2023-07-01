雲林縣麥寮鄉社教園區生活美學館，鄉公所希望由縣政府接手營運。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉社教園區由台塑企業斥資約5億元協助興建，包括生活美學館與圖書館，今年初完成驗收，但後續營運尚未敲定，1日麥寮鄉長蔡長昆表示圖書館將由公所營運，美學館則傾向給縣府營運，縣府表示尚在評估中，也考慮交給民間單位營運，為增加園區吸引力，將邀麥當勞進駐，與星巴克形成新商圈。

麥寮鄉社教園區占地達2萬4000平方公尺，內有生活美學館與圖書館，以及孵化廣場、階梯式戶外劇場等，是雲林沿海規模最大的社教園區，經過6年多施工，終於在今年初完成驗收，麥寮鄉公所為準備後續營運工作，多次邀雲林縣政府、台塑企業人員現場會勘。

蔡長昆表示，因生活美學館與圖書館占地寬廣，全由公所負責營運恐有經費上的困難，因此初步決定圖書館由公所營運，美學館則請縣府接手，希望在縣府營運下，能更多元利用美學館，打造沿海地區藝文、休憩場域，提供給鄰近台西、東勢鄉民使用，而不僅是局限於服務麥寮鄉民。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君說，目前雲林沿海大北港地區設有北港文化中心，麥寮、台西、東勢、四湖地區沒有文化中心，生活美學館可發揮文化中心的功能，但須考量營運成本與人力問題，目前縣府尚在評估是否接手，也考慮交由民間團體或請台塑六輕協助經營。

陳璧君指出，若要發揮生活美學館的功能，必須要有周邊配套措施，例如圖書館旁有1處獨立空間，縣府規畫邀麥當勞前來設店，搭配美學館對面5月甫開幕的星巴克，以及未來公車轉運站，形成1個新商圈，再結合縣府的「發現61幸福公路」計畫，串接四湖鄉三條崙海水浴場、口湖鄉成龍溼地遊客，這些都要再進一步規畫。