桃園市副市長蘇俊賓在青春專案首日率隊執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」，宣示暑假將加強臨檢盤查高風險場所。(蔡依珍攝)

桃園市副市長蘇俊賓表示，迎接疫情解封後的首個暑假，可預期青少年活動需求旺，12局處聯合推青春專案，除了有超過3萬個名額的夏令營、勞動局求職地圖3000個打工職缺，也擴大稽查高風險場合，首日帶隊到KTV，當場就發現2未成年少女遊蕩立即勸返家，希望桃園青少年有一個安全、愉快、充實的暑假。

桃園市副市長蘇俊賓在青春專案首日率隊執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」，宣示暑假將加強臨檢盤查高風險場所。(蔡依珍攝)

蘇俊賓說，過去3年的暑假因疫情影響，青少年多待在家，今年是解封後的第一年，預期暑假2個月青少年將有較高的戶外活動需求，市府12個局處數月以來致力籌備青春專案，3萬個夏令營名額，讓青少年在暑假期間有良好的環境釋放能量，並有職缺地圖提供3000個安全打工機會。

為避免學子涉入幫派、毒品、求職詐欺、性隱私犯罪、網路詐騙等風險，除加強網路巡邏及科技偵查犯罪，也加強臨檢盤查高風險場所，首日動員市府7個局處、警力400名，跨局組成聯合稽查小組，共同執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，規畫50處路檢點、執行141處營業場所，強力掃蕩不法，在蘇俊賓帶隊下，共查獲詐欺95件100人、通緝27件29人、毒品37件40人、公共危險58件58人，蘇也當場勸導在KTV包廂內的未成年少女儘早回家，注意安全。

警察局長吳坤旭說，警察局在暑假期間也精心安排「青春挺Real」系列活動。(蔡依珍攝)

警察局長吳坤旭說，警察局在暑假期間也精心安排「青春挺Real」系列活動，包括「青春饒舌秀」、徵選青少年代表的「青春發言人」、邀請網紅阿拉斯於「青春相談室」暢談青春議題，活動精彩可期，還能參加「PS5」及「Switch」抽獎，歡迎青少年踴躍參與。

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