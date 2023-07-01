烏克蘭自6月發動反攻以來，軍隊進展備受各界關注，領導人民抵抗的總統澤倫斯基先前曾表示，烏軍推進的速度「比預期慢」，似乎難掩對反攻進度感到失望，但根據《華盛頓郵報》報導，基輔當局私下對奪回領土相當有信心，並在美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯日前訪烏時，向他傳達在年底前逼迫俄羅斯、進行停火談判的計畫。

據《華盛頓郵報》30日報導，自俄烏戰爭爆發以來，勃恩斯（William Burns）曾多次祕密訪問基輔，最近一次是在6月，烏軍正苦於無法在大反攻中取得初步優勢，但私下仍向勃恩斯表達獲勝的希望：「俄羅斯只有在感到威脅時才願談判，」一名烏克蘭高階官員說。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）。（資料照／路透）
美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）。（資料照／路透）

報導指出，烏軍計畫在秋天結束前收復大部分失土，將大砲與飛彈系統前推至克里米亞邊界附近，並在烏東進一步反推，藉此逼迫莫斯科當局重回談判桌。

美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李羅伯（Rob Lee）指出，鑒於俄軍防守嚴密，烏克蘭達成目標的難度可說相當高，但也不是全無可能：「他們可能切斷通往克里米亞的陸橋，要麼透過奪取土地，要麼讓克里米亞位於海馬斯火箭系統和其他大炮的射程內，這在很大程度上取決於（彈藥）消耗的程度。」

烏克蘭軍人學習使用無人機。照片攝於2023年6月30日。（圖／路透）
烏克蘭軍人學習使用無人機。照片攝於2023年6月30日。（圖／路透）

他進一步表示，烏克蘭若能摧毀更多俄軍重要設施、後勤補給線，就愈能取得反攻優勢。報導指出，在理想情況下，烏克蘭將以箝制克里米亞半島作為談判籌碼。俄羅斯將克里米亞視為其領土，在島上建有黑海艦隊基地。

一位烏克蘭高級官員說，華府和基輔已經在反攻目標上達成共識：「美國同意烏克蘭應該從有力的立場進入談判。」根據《每日電訊報》3月報導，美國擔憂烏克蘭若以武力奪取克里米亞，將導致俄羅斯動用核武；《金融時報》4月報導，烏克蘭表示願就克里米亞未來與俄國開啟對話。

文章來源：CIA director, on secret trip to Ukraine, hears plan for war’s endgame
文章來源：Ukraine may not be able to reclaim Crimea by force, US says
文章來源：Ukraine ‘ready’ to talk to Russia on Crimea if counteroffensive succeeds

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