烏克蘭自6月發動反攻以來，軍隊進展備受各界關注，領導人民抵抗的總統澤倫斯基先前曾表示，烏軍推進的速度「比預期慢」，似乎難掩對反攻進度感到失望，但根據《華盛頓郵報》報導，基輔當局私下對奪回領土相當有信心，並在美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯日前訪烏時，向他傳達在年底前逼迫俄羅斯、進行停火談判的計畫。

據《華盛頓郵報》30日報導，自俄烏戰爭爆發以來，勃恩斯（William Burns）曾多次祕密訪問基輔，最近一次是在6月，烏軍正苦於無法在大反攻中取得初步優勢，但私下仍向勃恩斯表達獲勝的希望：「俄羅斯只有在感到威脅時才願談判，」一名烏克蘭高階官員說。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）。（資料照／路透）

報導指出，烏軍計畫在秋天結束前收復大部分失土，將大砲與飛彈系統前推至克里米亞邊界附近，並在烏東進一步反推，藉此逼迫莫斯科當局重回談判桌。

美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李羅伯（Rob Lee）指出，鑒於俄軍防守嚴密，烏克蘭達成目標的難度可說相當高，但也不是全無可能：「他們可能切斷通往克里米亞的陸橋，要麼透過奪取土地，要麼讓克里米亞位於海馬斯火箭系統和其他大炮的射程內，這在很大程度上取決於（彈藥）消耗的程度。」

烏克蘭軍人學習使用無人機。照片攝於2023年6月30日。（圖／路透）

他進一步表示，烏克蘭若能摧毀更多俄軍重要設施、後勤補給線，就愈能取得反攻優勢。報導指出，在理想情況下，烏克蘭將以箝制克里米亞半島作為談判籌碼。俄羅斯將克里米亞視為其領土，在島上建有黑海艦隊基地。

一位烏克蘭高級官員說，華府和基輔已經在反攻目標上達成共識：「美國同意烏克蘭應該從有力的立場進入談判。」根據《每日電訊報》3月報導，美國擔憂烏克蘭若以武力奪取克里米亞，將導致俄羅斯動用核武；《金融時報》4月報導，烏克蘭表示願就克里米亞未來與俄國開啟對話。