今（1）日下午3時許，新北市新店區一名13歲男學生，疑似與家人爭吵後輕生，被其姊姊發現，趕緊打電話報警，消防局獲報派員到場，患者已失去生命跡象，緊急將男學生送往新店耕莘醫院搶救，至於詳細原因，仍待警方進一步調查釐清。

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