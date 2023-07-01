美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍，本週六（1）表示，烏克蘭反攻將會是漫長且「非常、非常血腥的」，他在華盛頓國家新聞俱樂部表示， 反攻的進展一些專家和電腦兵推還要慢，人們不應該感到驚訝或是意外，因為這是真實的戰場，由活生生的人所參與，而不是紙上談兵，他更提醒人們不應該戰果抱有任何幻想。

綜合《路透社》與英國《衛報》（The Guardian）1日報導，烏克蘭在上個月發起反攻行動，重新奪回俄羅斯佔領的領土，但對於公開宣布的戰果，烏克蘭一直保持謹慎。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週承認進展「比預期的慢」而密利也表示，他對於烏克蘭反攻的進展比一些人的預測和電腦兵推還要慢並不感到意外。烏軍反攻行動「穩步推進，從容地穿越極其困難的雷區...每天前進500公尺，1000公尺，2000公尺，類似這樣的速度。]

Footage appeared on the network as an armored car of foreign mercenaries fighting on the side of the Armed Forces of Ukraine was blown up by a mine pic.twitter.com/N0MFFy1CA6 — Koba (@Roberto05246129) June 25, 2023

「紙上談兵和真實的戰爭是不同的，在真實的戰爭中，活生生的人們正在死去，軍人在前線、在車輛中，他們的身體被高爆炸藥撕裂。」

TRAGIC moment! The elite 47th Special Brigade of the Ukrainian Armed Forces attempted an offensive in the Zaporozhye region. Explosion of anti-tank and anti-personnel mines, severed and disassembled limbs in BMP M2A2 "Bradley".#Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar #NewsUpdates pic.twitter.com/5C3Q9Acq0X — framing newstv (@FramingNewstv) June 26, 2023

密利認為：「我所說的是這需要6、8甚至10個星期，這將是非常困難的。這將是漫漫長路，也將非常非常血腥。沒有人應該對此抱有任何幻想。」